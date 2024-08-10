Юристка Зоряна Пелех заявила, что все это время Украина не имела стратегического развития культуры, а теперь мы наконец-то поняли, что культура – ​​это наша история, это возможность о себе сказать.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

По словам гостьи программы, в плане культуры у нас уже до войны начали происходить определенные изменения идентификации, развития, а дальше война, к сожалению, стала серьезным двигателем к самопознанию, самоидентичности, заинтересованности в изучении своей истории, культуры. К тому же, добавляет она, наконец пришло понимание важности культурной дипломатии, бизнес начал активно участвовать в этом, начали развиваться социальные проекты.

«Я думаю, что это связано преимущественно сегодня с поиском себя, поиском точек сопротивления, как двигаться дальше, с чем двигаться дальше. Поэтому культура стала сегодня одним из этих важных рычагов в поиске себя, самоидентичности, истории, культуре», – объясняет Зоряна Пелех.

К тому же, отмечает она, Украина – довольно молодое государство, и стратегического развития культуры у нас не было, как и понимания в обществе, насколько важна культура, насколько важно то, что мы оставим после себя через столетие, потому что и историю, кстати, тоже мы изучаем через культуру.

«Если мы вспомним «Щедрик», который поехал в Европу, рассказывал о нашей стране, кто мы, что мы за нация, какие мы несем ценности. Поэтому культура, можно сказать, – это наш голос в мире. Мы показываем, кто мы», - подчеркивает Зоряна Пелех.

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