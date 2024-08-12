Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Сейчас просто бум театральный, и связан он с войной, потому что это подстегнуло нас. Когда мы в мае 2022 года запускали этот театральный организм по-новому, казалось, что он никогда не запустится. Это каждый театр. Когда разрешение пришло на то, что можно в Киеве запускать театры в 2022 году, то возник вопрос воздушных тревог, света и т.д., где находятся люди во время воздушной тревоги и масса всевозможных вещей, которые решались на ходу», - рассказывает Богдан Бенюк.

И потихоньку, продолжает он, зритель приходил в театр, хотя казалось, что этого не будет, потому что многие вообще выехали из Киева. Сначала, отмечает артист, разрешили 200 зрителей пускать в театр, дальше больше решалась проблема с укрытиями, но самыми важными были вопросы о том, придет ли зритель и какой репертуар ему теперь нужен.

Попутно гость программы замечает, что психология – это колоссальная штука, которая диктует, что человек не может находиться в каком-то одном режиме, он должен расслабляться на каких-то других темах. И здесь, подчеркивает он, произошло чудо с театром.

«Театр стал психологической разгрузкой для зрителя, лекарством, дорогим лекарством, потому что цены дорогие. Но этот момент похода зрителей и сейчас театральный бум, который измеряется тем, что на два месяца вперед скупаются билеты, говорит о том, что театр сейчас держит руку на пульсе», - заключает Богдан Бенюк.

Как сообщала Politeka, Пелех заявила, что культура – ​​это наш голос в мире.

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