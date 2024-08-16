Адвокат Александр Нагорный предупредил, что Украина рискует скатиться в Средневековье в плане права и закона, поэтому нужно добросовестно пройти все уровни развития, как западные демократии.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как рассказывает гость программы, Украина строила правовую систему, основанную на европейской Конвенции по правам человека, фактически 20 лет, потому что с 2000 года началась ее имплементация в мозг юристов, судей, прокуроров, следователей. Попутно он замечает, что тогда нам приходилось пользоваться трудами российских ученых, потому что они опережали нас лет на 10, видимо, это были уже такие основательные труды, пособия для судей.

«Мы наблюдаем, что россия откатилась, разумеется, уже в Средневековье по поводу права и закона даже. Но я, к сожалению, вынужден констатировать, что у меня такое ощущение сейчас складывается, что мы откатываемся тоже назад, и нам придется снова эту правовую систему догонять», – предупреждает Александр Нагорный.

Как объясняет эксперт, у каждого государства свой возраст, и мы находимся еще на стадии зародыша, а перескочить на другой уровень развития революционными методами не получилось. По его мнению, здесь нужно обратиться к истории Запада, ведь мы себя относим к западной цивилизации, и там мы увидим, что они все это формировали еще со времен буржуазных революций, например, 17 века.

«Когда даже приводят пример Германии, сколько раз она была разрушена, как быстро восстанавливалась. Почему? Потому что это традиции, право, которое находится в генах, то есть в культуре самой. Им не нужно даже учиться этому и у кого-то спрашивать. Это у них в культуре. Они сразу знают, что при любых войнах, что бы ни происходило, кто бы ни заходил на их территорию, этот ресторан, который был в 14 веке построен, остается в руках владельца, независимо от катаклизмов», - объясняет Александр Нагорный.

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