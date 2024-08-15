Психотерапевт Олег Чабан объяснил, что война – это коллективная травма, украинцы испытывают психологические проблемы уже сегодня, но потом и в мирное время трудности останутся.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Пациенты говорят, что будто и жизнь как-то улажена, более-менее спокойная, мужчина при работе, дети при мне, а спать не могу и тому подобное. То есть война заходит в наши головы, и это также часть коллективной травмы. А есть более жесткие травмы: действительно разорванные семьи, действительно травмированные люди, действительно изуродованные тела и души. Вот закончится война – и что будет дальше?», – отмечает Олег Чабан.

По его словам, сначала, конечно, будет большое «ура», но никто не знает, что будет происходить с нашими головами. Как рассказывает эксперт, на самом деле есть не так много исследований этих коллективных травм и того, как они отражаются на следующих поколениях, то есть речь не о тех детях, которые живут в этой войне, а о еще не родившихся.

«Возвращается большое количество мужчин из армии, потому что война условно завершается. Я знаю как ученый, что склонность к посттравматическому стрессовому расстройству передается по линии отца, не по линии матери. Возвращаются те люди, которые побывали в ситуации, где стресс, и многие, вероятно, имеют какие-то ментальные запросы к своему здоровью. Их нужно вовремя выявлять», – отмечает Олег Чабан.

Возникает вопрос, констатирует он, а каким будет следующее поколение украинцев. Кстати, эксперт вспоминает исследование последствий Второй мировой войны в Нидерландах, где немецкие фашисты создали населению искусственный голод за партизанскую деятельность. И вот было обнаружено, рассказывает он, что дети голодающих людей имеют склонность к метаболическому синдрому, сахарному диабету, шизофрении.

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