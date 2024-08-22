Скульптор Николай Билык рассказал, что старшее поколение пугается новых материалов, но молодые художники активно ими овладевают, как и новые технологии, и они становятся популярными во всем мире.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает художник, он профессор в институте Бойчука, ведет два предмета – композицию и скульптуру. И относительно молодых звезд, отмечает гость программы, можно сказать, что они всегда есть, потому что молодежь одарена, просто к каждому художественное вдохновение приходит в свое время, к одному на первом курсе, ко второму – на пятом, поэтому здесь важно не ставить точку на молодой плеяде.

«Что мне нравится, так это то, что сейчас очень много вышло новых скульптурных материалов, и там другие технологии, и молодняк въезжает в эту тему. Очень много работ появляется именно в этих новейших материалах. Понимаете, они исследуют и т.д. Мне это очень нравится», – отмечает Николай Билык.

А старшее поколение, объясняет скульптор, не то, что ленивое, но боится несколько этих новых технологий, поэтому он работает традиционно – с деревом, камнями, бронзой. А вот его сын Назар, рассказывает гость программы, имеет эту тягу, он создает скульптуру именно из новых материалов, в частности его известная работа «Дождь».

«Ее уже весь мир знает. Главное, Назар показывал, что ее в Китае уже штампуют. Говорит, а что ему делать, судиться или что?», - добавляет Николай Билык.

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