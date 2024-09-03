Общественный деятель Ровшан Тагиев заявил, что Украина должна готовиться к последующему соседству с россией, поскольку у нас есть граница, и для этого нужна сильная армия и экономика.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Есть настоящий агрессор - это россия. Это варварское государство, которое никому не дает покоя уже больше 36 лет на постсоветском пространстве, еще со времен Советского Союза, после перестройки, создает очаги напряженности, инфекции. Это то, что было и в Карабахе, и в Грузии, и в Молдове, и в Украине последние 10,5 лет, и особенно 2,5 года жесточайшей войны в Европе, которой не было со врем Второй мировой войны», - подчеркивает Ровшан Тагиев.

Да, констатирует он, в россии есть нормальные люди, адекватные, которые поддерживают Украину, которые выехали. Тем не менее, утверждает гость программы, процентный показатель доверия к власти, к путину показывает, что в целом это абсолютно больное общество, и с этим государством нам придется соседствовать.

«Мы заинтересованы должны быть, чтобы обязательно война остановилась, естественно, на наших условиях, чтобы мы вернули наши территории, и туда пришли адекватные люди. Потому что между нами не будет какой-то прослойки государства никогда, и мы должны в этом плане работать над тем, чтобы не говорить, какие они плохие, нет, мы должны первым делом создать мощную экономику, военный потенциал Украины», - утверждает Ровшан Тагиев.

А что касается переговоров, рассуждает эксперт, то они возможны только на равных условиях, и Запад подталкивал нас к ним на ноябрь, только вот Курская операция и ракетные атаки это все отодвинули. И от этого, утверждает он, лучше не будет, потому что поле битвы – это Украина.

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