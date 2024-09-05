Российский политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что какой-то список возможных приемников путина есть, но вот кого он все же назначит, непонятно, поскольку власть придется передавать в ситуации резкого ослабления режима.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Самое главное – надо понимать, что путин очень любит преподносить сюрпризы, для него это прямо очень важная штука, то есть реально он этим озабочен. Поэтому совершенно не факт, что он выберет кого-то из тех, кто на слуху. Вполне возможно, что он кого-нибудь вытащит из загашника», - отмечает Аббас Галлямов.

Но, с другой стороны, рассуждает он, совсем какую-то темную лошадку вытащить – это уже рискованно, потому что передача власти будет осуществляться, очевидно, в ситуации резкого ослабления режима. Как вспоминает гость программы, когда путин уходил в 2008 году, он был на коне, и тогда он мог навязать людям кого угодно, они любого бы приняли, а вот в ситуации, когда ты не популярен, проиграл войну и народ бунтует, твой выбор ограничен.

«То есть тебе мало будет выбрать того, кому ты лично доверяешь, тебе надо будет еще оценить, а примут ли его элиты, примет ли его народ, сможет ли он избирательную кампанию выиграть в ситуации распада административного аппарата. Поэтому, может быть, он и не сможет преподнести вот совсем уж сюрприз-сюрприз. То есть не идеального выберет, а наиболее реалистичного», - объясняет Аббас Галлямов.

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