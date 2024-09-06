Политический аналитик Андрей Вигиринский рассказал о проблеме дыр в бюджете и о том, какими способами Украина может их закрыть собственными силами.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, Пидласа уже столько времени говорит о том, что нам не хватает 12 млрд в бюджет, недавно и Шмыгаль говорил, что какая-то сума уже есть, а 12 млрд пока еще в мире не нашли на следующий год. Попутно он вспоминает, что Украина, оказывается, могла бы столько дронов производить, но финансирования нет, и тут многие обвиняют телемарафон, что вот на него же нашлось 650 млн.

«Телемарафон трогать нельзя. С точки зрения госрасходов я бы посмотрел на ситуацию так, что есть приоритетные направления, а есть неприоритетные. Вот с точки зрения информационной среды и воздействия на нее телемарафона, тут, наверное, должен сказать свое веское слово не соцопрос, а статистика: где люди узнают информацию, какой информации доверяют», - объясняет Андрей Вигиринский.

Что касается этих 12 млрд, констатирует он, мы видим, что уже и цены на бензин пошли вверх, но плохо не это, а то, что наши партнеры не предоставляют Украине средств на нужды бюджета и расходы. И это в ситуации, подчеркивает эксперт, когда мы наступаем на Курске, обороняемся на Востоке, у нас принудительное выселение граждан с Покровска, проблемы с электрификации, с бизнесом и так далее.

«Партнеры не дали нам 12 млрд, несмотря на то, что Пидласа об этом говорит уже 3 или 4 месяца. Где мы его находим? Мы его находим в решениях, связанных с внутренней политикой. И правильно делаем, потому что нельзя гражданину, который хочет узнать правду, допускать себе в голове, что воевать будем долго, до решительного результата, который нас устроит, но платить за это, участвовать в этом или производить оружие для этого будет кто-то там», - заключает Андрей Вигиринский.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, по некоторым инсайдам, Украина получит скоро разрешение на удары вглубь россии.

Также Politeka писала о том, что Стариков разобрал причины, по которым Украина могла потерять первый истребитель F-16.