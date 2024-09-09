Журналист Андрей Булгаров заявил, что закон о лоббизме, который требуют принять наши партнеры, стоило бы и расширить и на СМИ, чтобы они официально могли поддерживать власть или оппозицию.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, сейчас и депутаты говорят, и наши партнеры требуют принять в Украине закон о лоббизме. То есть, объясняет он, чтобы политические деятели, которые берут деньги у тех или иных финансовых групп, бизнесменов и т.п., отчитывались об этом, соответственно, и люди на голосованиях знали четко, за кем какой стоит капитал. Так, подчеркивает журналист, оно работает во всем мире.

«Так вот с прессой, мне кажется, должен быть тоже такой закон о лоббизме. К примеру, в Соединенных Штатах есть Fox News, все же знают, что Fox News – это республиканское. И никто этого не стесняется, они там работают, получают зарплаты немаленькие», - замечает Андрей Булгаров.

Кстати, он добавляет, что в США же культ телеведущих, и все знают, кто есть кто, кто за кем стоит. В частности, журналист напоминает о Такере Карлсоне, который брал интервью у путина, и это не удивительно, потому что он был из Fox News, хотя потом его оттуда и выгнали.

«Нам тоже нужен какой-то закон о лоббизме иметь, чтобы человек, читающий то или иное СМИ, знал бы, какие группы за ними стоят официально. Если он соглашается на эти идеи, пожалуйста, смотри, распространяй, соглашайся, спорь с теми, кто не с тобой. Ничего плохого нет, когда есть определенный лояльный власти пул журналистов, ничего здесь страшного нет. Но должна быть и другая сторона», – объясняет Андрей Булгаров.

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