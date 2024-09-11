Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объяснил, что уничтожить коррупцию в частности в украинской энергетике – это не вопрос одной реформы, это вопрос формирования общественных и экономических отношений.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, это у министра энергетики нужно спросить, как так получается, что несколько месяцев назад одного его заместителя задержали, сейчас снова коррупционный скандал. К тому же, добавляет он, у нас десятки, если не сотни коррупционных закупок на «Энергоатоме», там весь 2022-2023 год были закупки для ЗАЭС, хотя она уже была оккупирована.

«Поэтому здесь огромная куча вопросов к Минэнерго, министру, его заместителям, все эти энергетические ведомства, которые они возглавляют. Как так происходит, что они там закупают? Там начиная от воды и всего прочего для работников Запорожской атомной станции, заканчивая техническим осмотром запланированных ими зданий Запорожской атомной станции. Поэтому вопрос есть, а, к сожалению, ответы вряд ли мы услышим», – утверждает Олег Попенко.

Что касается избежания всей этой ситуации, отмечает он, то даже у Китая, где смертная казнь, коррупция есть. Но, отмечает эксперт, в цивилизованных странах мира, в таких, как Дания, Финляндия, уровень коррупции почти нулевой, но там нет смертной казни, там есть соответствующее общество, соответственно сложившиеся отношения, в том числе и экономические. То есть, объясняет он, это комплексный вопрос, который не решить одной реформой или зарплатами чиновников.

«Коррупция проникла полностью в весь организм украинской власти, украинской государственной системы. Даже если мы на законодательном уровне примем какую-то схему, в которой будет прописано, что здесь украли, здесь не украли, к сожалению, во время войны, как показывает ситуация, это ничего не решает. Даже война не может остановить наших коррупционеров», - заключает Олег Попенко.

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