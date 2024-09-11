Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».
«В мастерскую, когда приходят люди, картины рассматривают, такие серьезные там бывают работы, и у меня всегда там 10-15 работ, которые меня спрашивают: «А зачем ты их держишь? Это же продать невозможно». Но каждая работа – человек улыбается, градус настроения меняется, и потом он на серьезные работы смотрит с другой точки зрения. Работаем на контрасте, называется», – объясняет Владислав Шерешевский.
Также, отмечает художник, была у него работа по двум картинам, где на первой изображен Янукович на синем фоне со звездами, то есть на флаге Евросоюза, а путин на фоне кремля с борщом, то есть он еще тогда начал покушаться на наш борщ. По словам гостя программы, это был проект, когда люди выбирали, на каком фоне сфотографироваться – на фоне кремля или ЕС и таким образом выбрать путь Украины.
«Первая работа «Вова Путин в школе» была 1999 года. Здесь очень интересно. Ну, там был Вовочка, вот Вовочка такой комедийный, казалось бы, персонаж, но очень с таким взглядом злым. И я еще тогда не знал, что у него было псевдо «Моль», но он такой был беленький-беленький. Такова была картина», - рассказывает Владислав Шерешевский.
К тому же, добавляет художник, он был вынужден эту картину рисовать несколько раз, потому что сначала ее купил немец, а потом еще заказало российское посольство, но дальше градус политического напряжения менялся, и они отказались. Также гость программы вспоминает, что когда-то он еще делал выставку в москве, и тогда организаторы ему говорили, что без картины «Вова Путин в школе» его там не ждут, но через несколько лет гайки сильно закрутили.
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