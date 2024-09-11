Художник Владислав Шерешевский рассказал о своих картинах по политическим темам, которые еще много лет назад можно было воспринимать как комические, но сейчас ставшие реальностью.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«В мастерскую, когда приходят люди, картины рассматривают, такие серьезные там бывают работы, и у меня всегда там 10-15 работ, которые меня спрашивают: «А зачем ты их держишь? Это же продать невозможно». Но каждая работа – человек улыбается, градус настроения меняется, и потом он на серьезные работы смотрит с другой точки зрения. Работаем на контрасте, называется», – объясняет Владислав Шерешевский.

Также, отмечает художник, была у него работа по двум картинам, где на первой изображен Янукович на синем фоне со звездами, то есть на флаге Евросоюза, а путин на фоне кремля с борщом, то есть он еще тогда начал покушаться на наш борщ. По словам гостя программы, это был проект, когда люди выбирали, на каком фоне сфотографироваться – на фоне кремля или ЕС и таким образом выбрать путь Украины.

«Первая работа «Вова Путин в школе» была 1999 года. Здесь очень интересно. Ну, там был Вовочка, вот Вовочка такой комедийный, казалось бы, персонаж, но очень с таким взглядом злым. И я еще тогда не знал, что у него было псевдо «Моль», но он такой был беленький-беленький. Такова была картина», - рассказывает Владислав Шерешевский.

К тому же, добавляет художник, он был вынужден эту картину рисовать несколько раз, потому что сначала ее купил немец, а потом еще заказало российское посольство, но дальше градус политического напряжения менялся, и они отказались. Также гость программы вспоминает, что когда-то он еще делал выставку в москве, и тогда организаторы ему говорили, что без картины «Вова Путин в школе» его там не ждут, но через несколько лет гайки сильно закрутили.

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