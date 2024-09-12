Ветеран ВСУ и общественно-политический деятель Олег Симороз предупредил, что по окончании войны у нас есть возможность получить не только милитари партию с идеями для народа, а с олигархическими интересами.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает гость программы, он скептически относится к этим разговорам в обществе, что вот придут ребята с войны и решат все проблемы в украинской власти. Во-первых, объясняет ветеран, кто платит, тот и заказывает музыку, то есть это должна быть организация, партия людей, имеющих независимый источник финансирования, и в нашем случае это может быть только финансирование от народа.

«Мне очень сильно режет ухо: ребята придут, что-то там решат… Куда придут? Как придут? Ну, домой, ну, пусть даже сметут кого-то. Будут выборы дальше. Что бы то ни было, будут выборы все равно. Какой будет власть в этой стране, решат выборы. Я не вижу перспективы, что просто произойдет чудо, военные как-то организуются. Я вижу большую перспективу в том, что их используют, такие тенденции уже есть. Мы проходили это в 2014 году, пройдем сейчас гораздо жестче», – утверждает Олег Симороз.

По его мнению, это будет тотальный трэш, и военных используют, как в 2014 году, только более грубо и в большем количестве. Возможно, рассуждает ветеран, будет даже какая-то милитари партия с месседжем, что вот ребята пришли с войны и будут решать, но это будет больше об интересах олигархов, чем о действительно какой-то народной силе, такие тенденции есть, потому что чуда не произойдет, и через полгода самостоятельно такая организация не построится.

«Деньги будут тратить на то, чтобы эту народную организацию никак даже в оппозиционную маленькую фракцию не присоединить в парламенте. Но это будет вызов людям. Скажу откровенно, если у нас хотя бы будет паритет в финансовых возможностях, я уверен, что победа такой организации достаточно очевидна и быстра по сравнению с политическим олигархическим проектом», - объясняет Олег Симороз.

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