Экс-депутат Владислав Михайленко заявил, что начинать реформу и не доводить ее до конца – это еще хуже негативных результатов этих решений, именно поэтому мы видим много несправедливых моментов.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, все началось с того, когда у нас решили поднять зарплаты в государственных предприятиях, полиции, судьям и тому подобное, потому что люди, имеющие дело с крупным капиталом, с государственным капиталом, должны зарабатывать много, чтобы не воровать. Дальше, продолжает он, это не понравилось обществу, реформа приостановилась, а несправедливость по поводу выплат осталась, кто-то имел большие зарплаты, кто-то – нет.

«С чем эта логика столкнулась? Что у нас десятки тысяч коммунальных предприятий, государственных предприятий, и большинство из них не эффективны. Например, в Киеве коммунальные предприятия ликвидируют понемножку, но их много. И проблема в том, что они все убыточны, вот все абсолютно. Это огромная проблема. Государственные предприятия – то же самое. То есть что должно происходить на этом фоне? Глубинный анализ», – объясняет Владислав Михайленко.

Если у тебя прибыльное предприятие, рассуждает он, и ты принес миллиард гривен в бюджет, то можешь выписать себе из этого премию, потому что это тот миллиард, который не вытянули из карманов налогоплательщиков, вопросов нет, если это убыточное предприятие, то ему минималку должны платить и никаких премий. Также, отмечает экс-депутат, непонятная ситуация с коммунальными, государственными строительными компаниями, выходит, что им платят налогоплательщики, но это, по сути, частный бизнес.

«То есть реформу начали, дошли до хейта общественности, остановили, а потом вообще все переиграли. Если люди у власти хотят принимать серьезные управленческие решения, они должны в них идти до конца и не бояться того, что кто-то скажет, что это плохо. Идите до конца, покажите результаты, они могут быть хорошими, плохими, но вы попробовали. И такие люди должны быть у власти, которые несут ответственность за свои действия, понимают, что их действия могут быть неправильными», - заключает Владислав Михайленко.

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