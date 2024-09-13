Политический психолог Олег Хомяк рассказал, как такие травматические события, как война, отражаются на нашей психике и как пережить эту травму, чтобы жить дальше.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Ребенок же не думает о смысле жизни, молодой человек не думает о смысле жизни, а в какой-то момент вдруг думает – что-то поломалось. И в этом смысле получается, что то, с чем мы имеем дело в такой ситуации, это такая экзистенциальная неопределенность человека. Бессмысленность в смысле непонимания, зачем я живу, как и так далее. Поэтому исхожу из простого пункта – а что случилось, что поломалось? И я считаю, что бессмысленная вещь искать смысл жизни», - отмечает Олег Хомяк.

К примеру он вспоминает историю Будды: царевич, который живет во дворце, его оберегают от всего, и тут он видит вдруг болезни и смерть, это рушит его представления, и от решает разобраться в жизни. Это, объясняет эксперт, была травматическая точка для Будды, но это также и кризис для любого человека, когда он соприкасается с реальностью. В частности, констатирует он, это же и наша война, которая перевернула все.

В этой точке, рассказывает гость программы, мы начинаем искать смысл в помощи другим, но это только компенсация травмы, вместо этого надо принять, что реальность на самом деле такова, и признать это, дальше собрать видение жизни для себя. Это, объясняет он, как мать, которая боится родов, но видит свою жизнь дальше – семья, дети, будущее, это уже целостная картинка.

«Когда есть понимание целого, следующий шаг последний – я определяю, что я делаю, какова моя стратегия, ради чего, куда, зачем. Может быть, это дети, семья, может быть, деньги, может быть, просветление и так далее. Каждый человек это для себя определяет», - заключает Олег Хомяк.

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