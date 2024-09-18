Необходимо помнить взятие граждан Украины на военный учет и их возможное снятие с учета в местных ТЦК и СП, органах СБУ или других государственных органах.
Подробно о взятии граждан Украины на военный учет рассказали в юридической компании «Приходько и Партнеры».
Взятие граждан Украины на военный учет происходит на основании положений ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Из анализа нормативно-правового акта следует, что для взятия на военный учет военнообязанных украинцев необходимо, чтобы граждане лично явились в местный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту своего проживания или фактического пребывания.
Затем следует подать письменное заявление на имя военного комиссара о взятии человека на учет.
К заявлению в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о взятии гражданина Украины на военный учет следует добавить такой пакет документов:
Копии документов, удостоверяющих личность, паспорт или ID-карту.
Также требуется копия РНОКПП.
Военно-учетные документы, такие как справка о приписке к призывному участку или военный билет или временное удостоверение военнообязанного лица.
Необходимо взять с собой свидетельство о браке или рождении ребенка и фотографии 3x4.
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