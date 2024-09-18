Адвокаты предоставили консультацию по военному учету и порядку взятия на учет граждан Украины.

Необходимо помнить взятие граждан Украины на военный учет и их возможное снятие с учета в местных ТЦК и СП, органах СБУ или других государственных органах.

Подробно о взятии граждан Украины на военный учет рассказали в юридической компании «Приходько и Партнеры».

Взятие граждан Украины на военный учет происходит на основании положений ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Из анализа нормативно-правового акта следует, что для взятия на военный учет военнообязанных украинцев необходимо, чтобы граждане лично явились в местный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту своего проживания или фактического пребывания.

Затем следует подать письменное заявление на имя военного комиссара о взятии человека на учет.

К заявлению в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о взятии гражданина Украины на военный учет следует добавить такой пакет документов:

Копии документов, удостоверяющих личность, паспорт или ID-карту.

Также требуется копия РНОКПП.

Военно-учетные документы, такие как справка о приписке к призывному участку или военный билет или временное удостоверение военнообязанного лица.

Необходимо взять с собой свидетельство о браке или рождении ребенка и фотографии 3x4.

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