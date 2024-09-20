Экс-советник командующего армией США в Европе Марк Войджер пояснил, что Украина должна больше работать на западную аудиторию, объяснять суть войны с россией и преодолевать вражескую пропаганду.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, очень печально, когда американцы включают свои телеканалы или разворачивают почитать газету, а там о «войне в Украине». То есть, объясняет он, это же российская пропаганда, она создает такое впечатление, что это просто какая-то гражданская война на территории Украины, а не прямая агрессия против Украины, и этой формулировкой много времени грешили такие респектабельные телеканалы, как BBC и CNN.

«Во-вторых, вы правильно говорили – где Америка, а где Европа, Восточная Европа, Украина и россия? К сожалению, есть много американцев, которые просто не знают, не понимают, не путешествовали, не так заинтересованы или больше заинтересованы во внутренней политике, экономике, в мигрантах – все темы, о которых говорит Трамп. Поэтому для них это какой-то конфликт в конце света, к сожалению, на Луне или на Марсе», - объясняет Марк Войджер.

К тому же, добавляет он, в мире есть и другие военные конфликты, войны, и все они конкурируют в медийном пространстве: Израиль и Иран, Палестина, Ливан, «Хамас», «Хезболла», Южная и Северная Корея, Китай и Тайвань, Латинская Америка, в частности, Венесуэла, Африка, где постоянно гражданские и другие конфликты, покушения, перевороты…

«Поэтому и вам, и вашим политикам, и дипломатам, и также журналистам нужно это понимать. Я прекрасно понимаю, что для вас и для всех, кто любит вашу страну, это экзистенциальный конфликт, но это нужно объяснить нам, нашим обществам», - подчеркивает Марк Войджер.

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