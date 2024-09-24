Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Зеленский пытается дожать Байдена до разрешения на удары по рф, чтобы не ждать, что будет, когда придет Трамп или Харрис.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Зеленский уверен, что сможет убедить Байдена в личном разговоре по поводу его позиции к ударам западным оружием по российским тылам, потому что и раньше ему удавалось убеждать американского президента. Так что, констатирует он, понятно, что Зеленский будет бить аргументами, обоснованиями, будет проводить серьезную работу с конгрессменами, с сенаторами из обеих партий, и это, а также план победы даст свой результат.

«Президент Украины говорит, что нам сейчас очень важно, пока есть эта, знакомая нам администрация, получить помощь. И вот это очень важный аспект, потому что Владимир Зеленский обращает внимание на то, что пока эта администрация, разумеется, мы знаем, как с ней работать, он уже знает, что его (ред. – Байдена) можно убедить, применяя соответствующие аргументы и ведя дискуссии, разговоры и переговоры», – объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, сейчас все решается в США, и мы помним эти слухи, что в начале отношения Зеленского и Харрис не складывались, но американцы – люди прагматические, они отбросят это. Также, отмечает он, согласно последнему опросу NBS, Харрис опережает Трампа на 5%, но еще увидим.

«Если заходит Харрис в кабинет, то пока неясно, чтобы это не была политика в стиле Обамы или продолжение политики Байдена, то есть такой поддержки Украины, помощи, но до определенного момента. И поэтому, кроме предоставления оружия и ударов глубь россии, Украина просит, чтобы США сейчас решили вопрос о приглашении Украины в НАТО. Для нас это очень важно, это должна быть зафиксированная позиция, ведь, если не план А, то план Б», - заключает Александр Мусиенко.

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