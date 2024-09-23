Об этом он рассказал на канале «Прогноз».
Зеленский сделал очень громкое заявление, что этой осенью он планирует закончить войну. Действительно ли есть такая возможность?
Мы много раз в прогнозах говорили, что 2024 – начало 2025 будет переломом, будут возможны изменения. Но я хочу подчеркнуть, что это не изменения, которые естественным образом произойдут, а это изменения, для которых нужно предложить определенные усилия.
Ведь речь не просто о продолжении войны, выполнении каких-то определенных действий, а о том, чтобы переосмыслить войну, переосмыслить цели и приложить усилия с новыми целями. В этом случае 100% так и будет. Вполне возможно закрыть войну.
Понимаете, уже мы видим эти перемены. Очень сильно изменилась ситуация на фронте, вот то, что в Курске произошло. Также должны быть изменения по стратегиям, и мы видим, что президент о каких-то планах говорит, что-то там они обсуждают с Байденом или собираются обсуждать. Ну, я не знаю насколько это стратегический план, но хотя бы надежда есть.
Третье изменение, которое должно произойти, о котором мы много говорили, это во власти. Их пока нету, я пока их не вижу. И должны быть еще изменения в Конституции, их тоже пока нету. Если вот эти все четыре направления начнут выполняться, это будет означать, что очень скоро война закончится. А если так коротко тактически, то сентябрь-октябрь – Украина должна действовать, тогда к концу года будут результаты.
Как сообщала Politeka, Хомяк заявил, что предназначение – это хороший маркетинговый ход для стимулирования людей.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил объемы западной помощи Украине.