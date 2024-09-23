Астролог Алакх Ниранжан объяснил, что для завершения войны с россией должны состояться некие изменения в мире и в Украине, и, если все получится, есть шанс на мир этой осенью.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Зеленский сделал очень громкое заявление, что этой осенью он планирует закончить войну. Действительно ли есть такая возможность?

Мы много раз в прогнозах говорили, что 2024 – начало 2025 будет переломом, будут возможны изменения. Но я хочу подчеркнуть, что это не изменения, которые естественным образом произойдут, а это изменения, для которых нужно предложить определенные усилия.

Ведь речь не просто о продолжении войны, выполнении каких-то определенных действий, а о том, чтобы переосмыслить войну, переосмыслить цели и приложить усилия с новыми целями. В этом случае 100% так и будет. Вполне возможно закрыть войну.

Понимаете, уже мы видим эти перемены. Очень сильно изменилась ситуация на фронте, вот то, что в Курске произошло. Также должны быть изменения по стратегиям, и мы видим, что президент о каких-то планах говорит, что-то там они обсуждают с Байденом или собираются обсуждать. Ну, я не знаю насколько это стратегический план, но хотя бы надежда есть.

Третье изменение, которое должно произойти, о котором мы много говорили, это во власти. Их пока нету, я пока их не вижу. И должны быть еще изменения в Конституции, их тоже пока нету. Если вот эти все четыре направления начнут выполняться, это будет означать, что очень скоро война закончится. А если так коротко тактически, то сентябрь-октябрь – Украина должна действовать, тогда к концу года будут результаты.

Как сообщала Politeka, Хомяк заявил, что предназначение – это хороший маркетинговый ход для стимулирования людей.

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