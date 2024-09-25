Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал предложение главы МИД Польши Сикорского отдать Крым на 20 лет под мандат ООН и провести там справедливый референдум.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Понятна и очевидна реакция Украины, что Крым – это Украина. И нечего тут обсуждать, но давайте так задумаемся: Сикорский, который, надо сказать, большой враг россии как минимум, всегда нас поддерживал, почему он вдруг собрался нашими землями разбрасываться? Как написали в комментариях к этой новости некоторые, пусть он Сувалкский коридор россиянам отдает и референдумы проводит, а не наши территории. Если Польша хочет какие-то территории прирастить к россии, пусть сама и отдает», - комментирует Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, это заявление было сделано в рамках нашей дипломатической войны с Польшей, даже исторической войны по поводу Волынской резни. Так что, констатирует он, вот поручили министру иностранных дел как-нибудь нас укусить, вот он нас слегка и царапнул.

«Но, знаете, в его формулировках таки была заложена антироссийская бомба, как мне кажется. Вот в этой самой формулировке, что давайте отдадим под мандат ООН на 20 лет, и тем временем будет проходить проверка того, кто являются законными жителями», - отмечает Михаил Шейтельман.

А это означает, объясняет он, во-первых, депортацию все россиян, которые туда понаехали, и вывод российских войск, а также возвращение украинских жителей Крыма, и не только гражданских, но и тех, кто там родились и сейчас служат в ВСУ, получается так.

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