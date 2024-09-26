Директор государственного предприятия «Нива» Лариса Митиогло заявила, что даже из долговой ямы при пустых складах можно выбраться, если защищать интересы людей.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Я пришла туда 7 августа 2009 года. Ситуация действительно была очень печальная, предприятие было доведено до банкротства, 4 800 000 долгов, заблокированные счета, огромная задолженность в Пенсионный фонд и практически во все фонды. Ну, в тяжелом экономическом положении находилось предприятие. Наверное, его готовили к банкротству», – рассказывает Лариса Митиогло.

По словам гостьи программы, с этим не могла смириться ни она, ни люди, работники, видевшие, что предприятие когда-то процветало, поэтому они начали бороться за него. К тому же, добавляет директорка, нужно понимать, что предприятие дает рабочие места, а село – это наиболее незащищенные слои населения, и вот они себя защитили.

«Конечно, оно эффективно, оно высокоэффективно что в растениеводстве, что в животноводстве. И не обязательно, чтобы там был собственник, потому что предприятие защищает интересы своих людей. У нас и уровень оплаты труда достаточно высокий», - отмечает Лариса Митиогло.

Как рассказывает директорка, «Нива» – госрасчетное предприятие, то есть то, что заработали, то и тратят, и когда она туда пришла, склады были практически пусты, приходилось начинать с животноводства, и удалось добиться результатов. Сейчас, отмечает она, предприятие подчинено Институту разведения и генетики животных, в этой области они занимаются также научной деятельностью.

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