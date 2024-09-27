ANREAL активно сотрудничает с киевским ожоговым центром и помогает пострадавшим от войны людям, особенно детям.

Владелец центра, косметолог с 13-летним опытом работы, Андриана Кисиль, преследует цель не только улучшать внешность пациентов, но и реализовывать благотворительную миссию.

Например, 8-летней пациентке из Кривого Рога нужны нуклеотиды, потому что она имеет келоидные рубцы. В центре ей производят бесплатные шлифовки и проводят терапию.

У другой пациентки есть ожог левой стороны лица, из-за которой она не могла поворачивать голову вправо. В ANREAL ей вернули возможность поворачивания головы.



«У нас много детей на реабилитации — те, кто получил травмы от ранений и имеют рубцы, шрамы. Помощь оказывается на безвозмездной основе, а если требуются дополнительные препараты, они предлагаются по себестоимости. Также я ищу спонсоров, которые берут на себя оплату препарата. С открытием салона у меня есть место, чтобы запустить этот благотворительный проект и помогать пострадавшим. Ведь сейчас есть много запросов из ожогового центра. В скором времени в салоне будут также специалисты по гинекологии и эндокринологии. Мне нравится видеть, как люди возвращаются к жизни», – говорит Андриана Кисиль.

Андриана Кисиль





6 октября в 15.00 состоится официальное открытие пространства ANREAL по адресу ул. Полевая 73 (ЖК Караваевы Дачи) в Киеве.