Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

«С точки зрения вникнуть в узкую техническую конкретную задачу то ли в бизнесе, то ли в точных науках, то ли в программировании искусственный интеллект может быть одним из лучших учителей уже сейчас. И эта способность его только усиливается, потому что создаются инструменты, которые могут агрегировать больше данных, сами модели становятся мощнее и т.п. Поэтому сейчас мы получим радикально лучшее образование для всех, по крайней мере возможность такого образования», - отмечает Владимир Бандура.

Как он объясняет, наши и школа, и университет очень ограничены в архитектуре, то есть не может быть на миллион учащихся миллион квалифицированных учителей с индивидуальными подходами, это экономически невозможно. Соответственно, констатирует эксперт, у нас 20-30 человек в классе, часть болеет, часть не понимает, части уже не интересно, потому что слишком медленно, и вот в заданном темпе эффективно учится людей 5.

А искусственный интеллект, объясняет он, позволяет каждому человеку в классе иметь персонального учителя с универсальными компетенциями и индивидуальной программой под каждого с удобным графиком обучения, а не по этим звонкам, как на заводе. К тому же, добавляет эксперт, здесь и очки дополненной реальности, что яблоко падает – ты видишь формулы, описывающие это, и т.д., это все увлекательно и запоминается.

«Есть уже все возможности для трансформации образования, независимо от того, что будет делать государство или что будут делать люди в образовании. Оно будет трансформироваться, это просто необратимо, вопрос только скорости, системности, всепроницаемости. А по-хорошему образование должно взять это как флажок, как новый инструмент, новые возможности и активно это внедрять», - подчеркивает Владимир Бандура.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Украине нужны такие же возможности, какие есть у Израиля, чтобы за каждую российскую ракету мы могли уничтожить город на их территории.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, чем приход ультраправых к власти в ЕС угрожает Украине.





