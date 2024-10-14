ДТЭК продолжает ремонт оборудования и подготовку к отопительному сезону – отопительный сезон начнется в некоторых украинских городах.

Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, но точная дата зависит от средней температуры воздуха, отопления могут включить и позже.

ДТЭК сообщила о подготовке к новому отопительному сезону.

Представители компании сообщили, что все плановые проверки были завершены, однако ремонт оборудования продолжается.

Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру значительная часть энергосистемы получила повреждения. Несмотря на эти сложности, энергетики смогли своевременно обеспечить старт отопительного сезона для украинцев.

Первоочередно отопление подается в больницы, школы, детские сады и другие социально важные учреждения. В каких городах начнется отопительный сезон:

В Киеве - 15 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Чернигове - 15 октября, заявил чиновник Александр Ломако.

В Житомире - городской совет утвердил начало отопительного сезона на 16 октября.

В других городах отопительный сезон начнется, если среднесуточная температура в течение трех суток будет +8°C или ниже.

Напомним, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в этом отопительном сезоне. Также с октября начинается начисление субсидий на отопительный сезон с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги. Обновленный размер субсидии также зависит от даты начала подачи отопления.

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