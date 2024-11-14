Назначено одиннадцать судебных экспертиз для того, чтобы выяснить обстоятельства крушения истребителя F-16, во время которой погиб пилот.

Проводится досудебное следствие по обстоятельствам катастрофы истребителя F-16 , во время которой погиб пилот Алексей Месь.

Как сообщили в ГБР, следователи назначили 11 судебных экспертиз.

Напомним, что во время крушения истребителя F-16 погиб пилот Алексей Месь, позывной Мунфиш.

К сожалению, трагедия произошла во время выполнения боевой миссии в августе 2024 года, погиб летчик Алексей Месь.

В Государственном бюро расследований добавили, что "выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц или самого пилота".

Соответствующие выводы можно сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств.

Кроме того, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что расследования причины катастрофы продолжаются, вероятно, она произошла не в результате удара российских войск.

Источник: suspilne .

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