Проводится досудебное следствие по обстоятельствам катастрофы истребителя F-16 , во время которой погиб пилот Алексей Месь.
Как сообщили в ГБР, следователи назначили 11 судебных экспертиз.
Напомним, что во время крушения истребителя F-16 погиб пилот Алексей Месь, позывной Мунфиш.
К сожалению, трагедия произошла во время выполнения боевой миссии в августе 2024 года, погиб летчик Алексей Месь.
В Государственном бюро расследований добавили, что "выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц или самого пилота".
Соответствующие выводы можно сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств.
Кроме того, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что расследования причины катастрофы продолжаются, вероятно, она произошла не в результате удара российских войск.
Источник: suspilne .
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