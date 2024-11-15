Журналисты посчитали, сколько ракет имеет возможность производить Украина в месяц.

К сожалению производство ракет в Украине пока не может сравниться с российским, однако производство ракет в Украине установило собственный рекорд.

Так, производство ракет в Украине выросло и пересекло, по официальным данным, отметку в сто единиц.

Скорее всего большинство единиц ракетного вооружения было выпущено в 2024 году, что позволяет осторожно говорить о том, что темпы производства составляли от десяти штук в месяц.

По словам журналистов Defense Express, в начале этого года в Украине производилось лишь несколько ракет, но к октябрю-ноябрю темпы производства выросли до 15-20 единиц.

Журналисты добавили, что пока показатели производства ракет в Украине недостаточны, чтобы сравнивать их с российскими.

"Но стоит все же отметить проведение работ в этом направлении", - говорится в материале.

Украина официально в данный момент не сообщала, какие именно ракеты производятся, однако, по мнению журналистов Defense Express, вероятно это "прежде всего - крылатая ракета Нептун в наземном варианте".

Источник: Defense Express.

Ранее сообщалось, что два типа российских ракет крайне опасны для Украины, эксперт предупредил об опасности.

По словам военного, существенно помочь нашей ПВО могли бы самолеты F-16.

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По словам военного, после "Кинжалов" угрозу для Украины представляют ракеты Х-22.

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