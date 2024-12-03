Политический аналитик Александр Новохатский пояснил, что сначала действительно планировалась операция, а не полномасштабная война против Украины, но в кремле собрались люди, готовые идти с путиным до конца.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, анализ всей кампании, проводимой путиным с 2014 года, говорит о том, что он постоянно поднимает ставки. Особенно четко это было заметно, вспоминает он, в мае-июне 2022 года, когда события были будто более или менее понятны, шли бои, россияне отступали от Киева, переформатировались на Харьковщине, и вот где-то тогда путин принял решение идти до конца.

«Все говорит о том, что путин принял для себя линию поведения «я иду до конца и мне безразлично, какие будут последствия», – отмечает Александр Новохатский.

По его мнению, сначала кремль планировал тихо зайти в Украину без сопротивления, часть граждан Украины поставить себе на службу, часть вытеснить заграницу, посадить в тюрьмы или уничтожить, а затем установить свой режим, вернуть Януковича и т.д.

«То есть это была действительно формально какая-то специальная операция, которая не предусматривала танковых столкновений, артиллерийских дуэлей, использования ракетно-бомбового вооружения против инфраструктуры Украины и т.д. Но это все началось с прихода на соответствующий пост генерала Армагеддона так называемого (ред. - Суровикина), который имел боевой опыт покорения Чечни, и в Сирии был. И уже тогда сформировалась конфигурация деятелей с той стороны, которые вместе с путиным идут до конца. А до какого конца? Они сами не знают, оно их пугает», – объясняет Александр Новохатский.

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