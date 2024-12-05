Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, раз США не собираются нам возвращать ядерное оружие, тогда они должны взять Украину в НАТО, иначе никак.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, можно сказать, что украинский МИД осмелел с этим свои заявлением, что мы не приемлем никаких других гарантий безопасности, кроме членства в НАТО, потому что это Запад разоружил Украину, лишил нас ядерного оружия, предоставив взамен Будапештский меморандум, который был нарушен.

«МИД понял, что пора переходить к более решительным заявлениям. Теперь мы уже не просим взять нас в НАТО, мы требуем принять нас в НАТО. Вы обязаны. Вы дали нам гарантии территориальной целостности, безопасности, вы давали все это в Будапештском меморандуме, вы забрали у нас атомное оружие, вы сказали, что Хантера Байдена миловать будете, а вот ядерное оружие нам не вернете. Так тогда, будьте добры, принимайте нас в НАТО. Это теперь ваш долг», - объясняет Михаил Шейтельман.

И не надо вчитываться в эти мемуары Ангелы Меркель, утверждает политтехнолог, где она написала, что НАТО было бы опасно брать Украину, это было бы опасно для других стран. Мы знаем, констатирует он, потому что, когда вы даете гарантии безопасности, сами остаться в безопасности вы не можете.

«Вы же атомное оружие у нас забрали – это ваша гарантия безопасности. А наша – это вы», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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