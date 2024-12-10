Политолог-международник Максим Яли пояснил, что вступление в НАТО – достаточно долгий процесс даже для стран, которые уже являются членами ЕС, перешли на все западные стандарты и провели реформы, а для Украины и подавно.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Пункт пятый статьи Североатлантического договора, согласно которому объявление войны одной стране или нападение означает нападение на всех стран-членов, что и является реальной гарантией, вступает в силу только после того, как государство уже станет полноценным членом Альянса. А нам до этого, как говорится…», - отмечает Максим Яли.

Последний пример, напоминает он, - это решение всегда нейтральных и внеблоковых Финляндии и Швеции, до этого уже являвшихся членами ЕС, вступить в НАТО, на это они пошли после полномасштабного наступления рф на Украину. И к этим странам, подчеркивает эксперт, не было таких требований, как для Украины в перспективе вступления в НАТО, то есть по преодолению коррупции, и это уже не говоря о реформировании армии и всего остального.

И при этом всем, констатирует гость программы, Турция долго блокировала вступление Швеции в Альянс, то есть все уже были согласны, но вот Турция хотела решить вопрос с курдами, и этот процесс серьезно затянулся.

«Вот какой это сложный процесс, даже когда государство – член Европейского Союза, полностью реформировано, имеет все эти стандарты. Даже у них согласование с каждой страной этих переговоров заняло столь продолжительное время. Поэтому, даже если нам сейчас США и все скажут «окей», дадут дорожную карту, мы пойдем пошагово. Сейчас уже говорят по нашей европейской интеграции – 2030 год, то есть какой-то дедлайн… До того, пока мы этого (ред. – всех требований) не пройдем, война может продолжаться, и, соответственно, эти гарантии НАТО не будут распространять на нас. Это еще достаточно длинная песня», – объясняет Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что войну остановить за день невозможно, но Трамп уже заявил, что это будет делать.

Также Politeka писала о том, что Мурзагулов рассказал, сколько россиян «за» ядерный удар по Украине.