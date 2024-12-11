Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что присоединяется к ТрО, и объяснил, что это важно делать именно сейчас, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему я выбрал именно Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины? Выбрал их, потому что, во-первых, это такой род войск, где служили и служат многие добровольцы. Это люди совершенно разных профессий, это люди абсолютно с разными историями. Соответственно, конечно, это срез фактически нашего общества, и, я считаю, что лучшей его части», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, это настоящая элита, не побоявшаяся взять оружие в руки и пойти защищать наше государство. К тому же, подчеркивает эксперт, в 2022 году, вступая в ряды ТрО, они шли фактически в неизвестное, даже без формы ВСУ, но с оружием и по зову сердца, поэтому быть рядом с такими людьми – это вдохновляет.

«Я знаю коллектив этих людей, где практически каждый доброволец, практически каждый пошел по зову сердца. Кто-то воевал непосредственно на Востоке, кто-то был на Юге, кто-то на Курщине. И это прекрасный коллектив на самом деле. Сегодня эти люди устали, конечно, во многом истощены, нуждаются в поддержке», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, утверждает эксперт, присоединяться к ВСУ, к ТрО нужно не тогда, когда есть эйфория, что вот-вот контрнаступление, деоккупация территорий, но и сейчас, когда на фронте не просто, когда продолжаются тяжелые бои, когда россия пытается прорываться на Востоке, когда наши подразделения истощены, а вдобавок еще и не совсем определенная внешнеполитическая ситуация.

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