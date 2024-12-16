Полковник ГСЧС в отставке Роман Пальчиков сообщил, что рынок услуг противоминной деятельности наконец-то полноценно заработал в Украине, и уже удалось разминировать 35 тысяч квадратных километров.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Прежде всего, отмечает гость программы, следует понимать, что возврат земель во время гуманитарного разминирования – это достаточно длительный процесс, и он завершается передачей ответственности. То есть, объясняет он, речь идет не только о большом объеме физической работы, но еще и документальной, это также привлечение большого количества специалистов, независимых инспекционных органов.

«Поэтому сказать, что 35 тысяч – это небольшая цифра… Возможно, в масштабах нашего государства. Но учитывая, что в начале 2023 года у нас было 174 тысячи, и из них 35 уже возвращены, ну, это довольно неплохая цифра. А если сказать о том, что 35 тысяч квадратных километров – это площадь некоторых европейских государств, таких как Молдова, Бельгия, ну, тогда объем работы достаточно большой», - комментирует Роман Пальчиков.

К тому же, добавляет он, следует учитывать, что у нас рынок услуг противоминной деятельности заработал во второй половине 2024 года. Да, констатирует гость программы, сначала были одни планы, но фермеры не всегда могли компенсировать стоимость даже 20% работ по разминированию, поэтому теперь принято решение о том, что государство оплачивает все 100%.

«Поэтому рынок запустился, проведены уже определенные тендеры, операторы взяли уже в работу определенные участки. Не буду говорить, завершены ли работы, но процесс запущен. Да, возможно, будут, опять же, некоторые нюансы, но не совершает ошибок тот, кто вообще ничего не делает. Поэтому я считаю, что это очень неплохая тенденция, и главное, что вырабатываются механизмы, позволяющие решать эти проблемы», - заключает Роман Пальчиков.

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