Художник-постановщик театра Ивана Франко Александр Друганов рассказал о собственных авангардных поисках и перформансах, которые раньше в Украине еще никто не делал.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Вообще если говорить об авангарде как о том или тех, что, кто идет впереди, то фактически в Украине появляются и появлялись такие произведения. Не могу сейчас все перечислить, но чувствую, что изменения идут, и украинский театр не стоит на месте», - отмечает Александр Друганов.

Как он отмечает, кстати, и Богомазов к этому приложил свою руку, он был в среде художников, видел, что там делается, а потом они вместе придумывали нечто такое, чего раньше никто еще не делал. В частности, рассказывает гость программы, у них был перформанс «Горло», где на сцене было показано большое горло, записаны все его вдохи и выдохи, затем оно заболело…

Другой интересный перформанс, рассказывает художник-постановщик, – «Здесь так много воздуха и луны». По его словам, сцена была черной, только лампы ПРК, ультрафиолет, ощущение озона, синие фильтры, человека не видно, только отсвечивали специальные объекты, и все это двигалось под музыку Равеля, чего тоже еще ничего не делал.

«Это, вероятно, спровоцировала поездка тогда в Кассель в Германии. Я же не думал делать перформансы, но просто на меня все это так упало… Здесь 1990-е годы, а там раз – открывается другой мир. И оно подействовало, наверное, так, что я сделал целых три перформанса. Ну, как-то так плавно перешло все в театр», - объясняет Александр Друганов.

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