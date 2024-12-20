Первый вице-президент Ассоциации украинских банков Виталий Романчукевич рассказал, почему мы не увидели доллар по 100, по 150, как прогнозировалось после начала полномасштабной войны с рф.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как объясняет гость программы, украинская банковская система выстояла благодаря тем реформам, которые провели до полномасштабного вторжения рф, а еще ковид и карантин тоже сыграли свою роль в настройке дистанционной работы, и Национальный банк как регулятор постоянно подготавливал банки к таким моментам. Так что, констатирует он, Украина в этом плане уже была готова к нестандартным условиям, в том числе и к войне.

«Здесь все сыграли: и банки в частности, и регулятор, и население. Сразу оно, конечно, панически отнеслось, но потом случился этот момент доверия. Оно увидело, что все на месте, все работает, клиенты имеют доступ к ячеям, своим счетам. Соответственно, подготовка к этому позволила выстоять, и весь мир смотрит на это сегодня. Наверное, будут писать учебники и пособия, как поступать в финансовой, банковской системе во время войны», - объясняет Виталий Романчукевич.

И, да, констатирует он, мы не увидели доллар ни по 100, ни по 150, как прогнозировалось, благодаря слаженной и быстрой реакции НБУ и тому, что он остановил определенными ограничениями неконтролируемое движение капитала. К тому же, добавляет гость программы, помогли внешние доноры, дававшие финансирование.

«Регулятор молниеносно просто отработал и банки, в частности, по работе, по разъяснению, по общению с клиентами. Они показали, что ничего не остановилось, риски присутствуют, но они контролируемы не менее того, что мы сегодня сидим с вами в Киеве и над нами летают дроны. Риски присутствуют? Присутствуют. Контролируемые? Ну, не знаем, насколько, верим в ВСУ», - заключает Виталий Романчукевич.

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