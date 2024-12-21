Политолог Руслан Бортник объяснил, что урегулирование российско-украинской войны так важно для Трампа, потому что это возможность ударить по глобалистам, он не отступит.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас работают несколько, возможно, даже десяток разного рода экспертных консультационных групп над моделью мирного соглашения, и есть уже определенные наработки. Ну, я видел несколько вариантов лично соглашения о прекращении огня, которое может быть достигнуто между сторонами или условно говоря между сторонами и авторитетным посредником, коим может быть именно Дональд Трамп», - сообщает Руслан Бортник.

И, да, констатирует он, Трамп во многом ловит украинское правительство с его заявлениями о готовности к переговорам об окончании войны. К тому же, добавляет эксперт, американцы умеют вести дипломатию, поэтому, раз Украина говорит «А», то должна быть готова сказать и «Б» в этом плане.

«Сегодня для администрации Трампа вопрос урегулирования в Украине очень важен и не с точки зрения российской политики или европейской политики, нет. Это одно из наиболее ярких предвыборных обещаний. Но самое главное, что это возможность нанести сокрушительный удар по американскому deep state, по курсу глобалистов, против которого выступает Трамп, если ему удастся завершить войну», - подчеркивает Руслан Бортник.

По его словам, ему важно это не с точки зрения украинской политики, нет, ее нет в администрации США, как и российской. Для них россия, утверждает эксперт, - это раздражитель и потенциальная опасность в случае неаккуратного поведения с ядерным оружием.

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