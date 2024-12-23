Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, как бывший лидер Молдовы Додон обиделся на действующею президентку Майю Санду за то, что она провели свою пресс-конференцию в то же время, что и путин.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Маленькая, но приятная добавочка к этой истории с прямой линией путина. Порадовал меня бывший президент Молдовы Додон. Пророссийский бывший президент Додон наехал на Майю Санду, нынешнюю президентку Молдовы, проевропейскую президентку Молдовы. Он заявил, что Майя Санду специально дала пресс-конференцию в то же время, что и глава российской федерации», - сообщает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, президентка Молдовы действительно проводила пресс-конференцию для журналистов в четверг, 19 декабря, и, как сказал Додон, Майя Санду что-то попутала, считает себя королевой и живет в другом мире. Эксперт подчеркивает, что у Додона, конечно, интересная логика, поэтому хорошо, что молдаване отстояли свой европейский выбор.

По его словам, если мыслить в этом направлении, мыслить как Додон, то Майя Санду должна проводить свои пресс-конференции, сверяясь с графиком выступлений также президентов Конго, Ботсваны, Намибии, Экваториальной Гвинеи, иначе снова возомнит себя королевой.

«Или у него путин хозяин мира? Вы прикиньте, Молдовой управлял человек, который считает, что Путин – хозяин мира, и что весь мир должен замирать, когда путин выступает, все должны встать по стойке смирно. Вольно. Вот такой вот юморок, конечно, получился из этого заявления Додона. Ладно такое ощущение в россии, они все должны замереть, все должно вымереть, как в советской армии, все должны сесть смотреть, служу Советскому Союзу. Так вот бывший президент Молдовы считает, что весь мир должен замереть, ведь Путин говорит. Тс-с-с-с-с-с», - комментирует Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что путину, нравится ему это или нет, все равно придется идти на компромиссы.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как телефонные мошенники из Украины ограбили россиян.