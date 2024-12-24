Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский пояснил, что война и мобилизация создали в сфере строительства проблему с кадрами, и весной нас ждет серьезный дефицит.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Основная база, на которой держится отрасль – рабочие кадры. Фактически достаточно у нас профтехучилищ, лицеев и т.д., но мобилизация и война. Нельзя говорить, что кто-то что-то неправильно делает, у нас война, я не могу комментировать военную ситуацию, потому что не военный эксперт. Но почему у нас более 100 тысяч отказников сидит и ничего не делает, ходя на определенное место службы? На сегодняшний момент можно было сделать стройбаты, хотя бы закрывать определенные военные нужды, фортификации, все необходимые объекты», - замечает Виктор Лещинский.

По его словам, есть много грантовых программ, когда от двух недель до двух месяцев можно пройти курсы, научиться класть кирпич, вставлять окна, то есть переквалификация кадров довольно быстро может осуществляться, и это был бы выход из ситуации.

«Весной 2025 года встанет огромный вопрос не только восстановления электрической инфраструктуры, вообще критической инфраструктуры Украины, но и любых работ в коммунальной сфере. Это водоканалы, жилищно-коммунальная сфера, газ, вода, вплоть до уборки территории на местах, кроме женщин. Когда строительство в стране остановлено – это страны уже нет. Сейчас массово обсуждается вопрос завоза иностранных граждан на территорию Украины для выполнения таких работ», – рассказывает Виктор Лещинский.

Однако, отмечает он, проблема в том, что смета в строительной отрасли жестко регулируется, до декабря 2023 зарплата составляла 12000 гривен, далее - 18800, и с ноября 2024 - 25080. Люди, которые имели практику завоза иностранных граждан на объекты, отмечает эксперт, говорят, что это 1000 долларов или евро в месяц, то есть 42000-45000 гривен в месяц, то есть дефицит в 20000.

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