Профессор Иннола Новикова пояснила, что украинское образование сейчас серьезно страдает из-за нехватки кадров и финансирования, и это, по сути, отражение ситуации во всем нашем обществе.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«2024 год, к сожалению, для нашего образования, особенно для высшего образования, не стал переломным, он не стал таким годом, о котором можно говорить, что у нас что-то очень улучшилось в образовании. Наверное, какие-то моменты ухудшились. Какие-то моменты будут, мы надеялись, но они не сыграли так, как должны сыграть», - отмечает Иннола Новикова.

По ее словам, украинское образование имеет несколько больших проблем, и первое – это дефицит кадров, и не надо говорить, что уехали лучшие, нет, уехали всякие, лучшие и худшие, но такая тенденция есть. Преподаватели, констатирует профессор, стареют, они не могут преподавать в 80-90 лет, потому что нужно работать с молодежью. Да и сама молодежь уезжает, добавляет она, наши студенты учатся за границей, университеты в регионах или в специфических отраслях испытывают этот дефицит.

Также, отмечает гостья программы, проблемой является нехватка финансирования, ведь никто не хочет идти в аспирантуру, заниматься научной работой с перспективой в дальнейшем зарабатывать на должности преподавателя так же или меньше кассиров в магазинах.

«Ну, наверное, образование – это отражение всего нашего общества: дети уезжают, преподаватели едут, финансирования нет, есть проблемы с качеством образования… И мы все понимаем, что не добавляют плюсов все эти воздушные тревоги, все эти проблемы», - заключает Иннола Новикова.

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