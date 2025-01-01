Военный эксперт Олег Стариков заявил, что северокорейские солдаты мало чем помогут россии на фронте, все же их участие – это больше об информационной войне и пропаганде, чем о реальной силе.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это будет использовано в информационном плане, но на линию боевого соприкосновения, на изменение площади плацдарма в курской наступательной операции (сейчас это курская оборонительная операция) ничего не изменится», - утверждает Олег Стариков.

Как он подчеркивает, все, что связано с северокорейскими военнослужащими, больше носит информационную составляющую и используется в рамках информационной войны, ИПСО и боевой пропаганды, но на результаты российско-украинской войны это мало повлияет.

Тем не менее, констатирует эксперт, российско-украинская война перешла в другу стадию, поскольку в нее включилось третье государство, и есть информация о том, что КНДР отправит россии еще 20 тысяч своих военных для участия в боях именно в Украине. По его мнению, такое развитие событий маловероятно, поскольку в договоре между кремлем и Пхеньяном прописан ввод солдат КНДР именно на территории россии.

«Если они пересекут российско-украинскую границу, это уже действительно будет прецедент, который полностью поменяет характер российско-украинской войны. Это действительно так. Но я не думаю, что на это пойдет кремль и на это пойдет Ким Чен Ын», - заключает Олег Стариков.

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