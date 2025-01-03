В новогоднюю ночь 2025 года столица Украины снова потерпела удар российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Атака повлекла за собой значительные разрушения: обломки уничтожили два этажа жилого дома в Печерском районе, а также нанесли ущерб инфраструктуре. Среди пострадавших оказалась 90-летняя киевлянка Алия Алиева, которая, несмотря на возраст и угрозы, осталась в родном городе, отказавшись эвакуироваться с начала полномасштабного вторжения.

Как рассказала Алия, она планировала встретить Новый год дома, и к ней приехал старший сын, Вагиф Алиев. Он предлагал забрать мать у внучек и правнуков, но она отказалась. Тогда Вагиф решил остаться вместе с ней. Однако Алия настояла, чтобы сын вернулся домой.

Алия Алиева проснулась от мощного взрыва около шести утра. "Первая мысль была о том, все ли живы. Голова шла кругом, а сердце выпрыгивало из груди", – поделилась она.

Благодаря спасателям, оперативно прибывшим на место происшествия, госпоже Алии удалось избежать серьезных травм. Однако шок и разрушение, которое она увидела вокруг, оставили глубокий след.

Алия Алиева, родом из Баку, переехала в Киев в начале 80-х годов. Ее старший сын родился в Ашхабаде, а внучки и правнуки родились в Украине и считают ее своей Родиной.

"У меня есть дом в Баку и в Ашхабаде, и я могу уехать в любой момент, но я не могла покинуть место, где живет моя семья. Это моя земля, и здесь мое сердце," – говорит она.

"Я даже предлагала Вагифу в первые дни полномасштабного вторжения вывезти внучек и правнуков за границу, но он отказался. Он сказал, что Украина – это наш дом, и мы должны оставаться здесь, чтобы поддерживать свою страну и помогать ее отстраивать. Что важно, он ни разу не покидал Украину во время войны. Я очень горжусь тем, что мои дети и внуки разделяют эту любовь к нашей земли и остаются преданными Украине, даже в самые трудные времена, - добавляет Алия Алиева.

В результате новогодней атаки в Киеве пострадали семь человек, двое погибли. Обломки дронов повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. Эта ночь стала очередным испытанием для украинцев, которые, несмотря ни на что, не теряют веру в свою страну.

Сын Алии Алиевой, Вагиф Алиев, – известный киевский девелопер, внесший значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. В тот вечер судьба решила, что его жизнь будет сохранена благодаря матери, которая настояла на том, чтобы он вернулся домой.

Эта история – еще одно доказательство силы украинского народа, которое, даже в самые тяжелые времена, остается мужественным, несокрушимым и исполненным веры в победу.



Источник: ТСН