Политолог Руслан Бортник рассказал, что Зеленский намекает Трампу на то, что окончание российско-украинской войны должно стать победой США с учетом мнения Европы и видения Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В целом же все-таки, мне кажется, россия и Украина продолжают поднимать ставки и демонстрировать непреклонность своих позиций в преддверии возможного начала переговорного процесса под давлением Трампа. И ситуация все же, к сожалению, скорее всего движется по пути эскалации, нежели окончания войны», - утверждает Руслан Бортник.

С другой стороны, рассуждает он, не стоит забывать, что все войны в основном заканчиваются неожиданно, и не всегда все зависит от ситуации на поле боя, тем более, что некоторые события невидимы широким слоям общества. По словам эксперта, внезапное окончание войны можно сравнить со звуком металла, когда он лопается, или резкостью инфаркта, инсульта.

Как он напоминает, президент Зеленский сказал, что горячая стадия войны может закончиться быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции, и желательно, чтобы эта позиция совпадала с позицией европейских коллег и видением Украины. Если расшифровать, объясняет эксперт, то речь идет о том, что окончание российско-украинской войны – это должна быть победа США и их союзников, что это должно соответствовать позиции Британии и Франции, которые настаивают на вооружении Украины, и, конечно, это должно соответствовать Формуле мира и Плану победы Зеленского.

«Единственно возможная модель окончания войны – это нанесение военного поражения россии, усиление поддержки США в этом процессе при поддержке также европейских партнеров. Вот и все. То есть это все та же старая идея, все тот же прежний подход без каких-либо изменений», - заключает Руслан Бортник.

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