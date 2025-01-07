Политолог Владимир Воля заявил, что в 2025 году есть реальные шансы для Украины добиться успеха в войне, потому что россия истощается и для этого вызревает несколько факторов.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, надеемся, 2025 год принесет наконец-то поражение россии и победу Украине. По его словам, в условиях, когда ресурсов у врага больше, победа для нас – это истощение россии, чтобы она сама наконец-то устала с нами воевать.

«Все удивляются, почему в армии плац ломом подметают, окрашивают листья, окрашивают траву. Ну, на самом деле это весь вопрос в менеджменте. Если перевести с армейской изысканной словесности, то не важно, что делает солдат, лишь бы устал. Вот главное, чтобы россия устала», – объясняет Владимир Воля.

Поэтому, констатирует он, главное, чтобы россия отказалась от дальнейшего ведения войны, чтобы окружение путина устроило ему мятеж или путин самоустранился по каким-то причинам, чтобы в россии произошли какие-то беспорядки и существенные изменения. И в 2025 году, утверждает эксперт, все это становится реальнее, чем в прошлые годы, потому что вызревает определенное количество факторов.

«путин бросил все ресурсы на то, чтобы выглядеть более или менее прилично к 3-й годовщине полномасштабной войны, потому что в 2025 году будет не просто 3 года войны, в мае будет 3 года и 3 месяца войны, это срок, который для российской империи продолжалась Первая мировая война, а там еще год, и это уже выйдет по продолжительности Второй мировой войны. По мере приближения к таким датам и с отсутствием стратегических продвижений для российской армии в решении задач «сво» здесь все больше будут задаваться вопросом – а сколько еще, а зачем?», - заключает Владимир Воля.

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