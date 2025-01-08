Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что время работает на кремль, поэтому не стоит рассчитывать на чудо в войне, когда что-то случится, нам нужно больше западной помощи здесь и сейчас.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы выбрали стратегию на истощение и стратегию на выжидание. Стратегию на истощение выбрал и противник. Но, знаете, когда толстый сохнет, худой сдохнет», - подчеркивает Олег Стариков.

Так что, утверждает он, каким бы ни был высокий уровень личного состава ВСУ, без помощи наших стратегических партнеров не получится противостоять российской махине, которая набрала обороты и катится катком по нашей территории. Без военной помощи от Запада, констатирует эксперт, мы из войны пятого поколения перейдем в войну четвертого поколения, а как раз в ней и воюет россия, медленно продвигаясь вперед.

По его словам, время, к сожалению, играет не на стороне Украины, потому что каждый день мы теряем определенные километры и метры территории. И если кто-то думает, подчеркивает эксперт, что россияне просто так отступятся от того, что оккупировали, то так не случится.

«Второго чуда бранденбургского дома не получится. Это было в Семилетней войне, напоминаю, Елизавета Петровна вела войну против Фридриха II, умерла, а потом взошел на престол Петр III, который был поклонником Фридриха II, и все, царская армия отошла от того, что заняла. Это назвали в Пруссии чудом бранденбургского дома. Такого чуда не будет. Ждать, когда путин умрет, когда в россии будет переворот и тому подобное, я думаю, не стоит», - заключает Олег Стариков.

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