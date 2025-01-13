Так, украинское ПВО уничтожило 78 БПЛА в пределах двенадцати областей Украины.
Как сообщил в Telegram, сообщил в. о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, из-за атаки Киевщину в ночь на 13 января обломки целей повредили четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение.
"Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и иссечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Пострадавших среди людей и попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, добавил Калашник.
В населенном пункте, где упали останки сбитых беспилотников, полицейские документируют последствия.
Ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил, с чем действительно связана активизация Сил обороны Украины в Курской области, и чего удалось достичь этим ударом.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, паника в российском информационном пространстве по поводу атаки ВСУ ярко показала реальную ситуацию, что в России нечем прикрывать некоторые участки фронта, и резервов нет.
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