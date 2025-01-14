Военный эксперт Олег Стариков объяснил, как работает российский «Орешник», почему его сложно сбить ППО и кому на самом деле путин хочет угрожать этой ракетой.

Об этом он рассказал на своем канале.

«21 ноября 2024 года войдет в историю вооружений как год, когда была впервые применена баллистическая ракета средней дальности с боевым гиперзвуковым модулем и с прямоточный воздушным двигателем. К большому сожалению, конечно, оно по нам было применено, хотелось бы, чтобы в другом месте, ну, так уже получилось», - отмечает Олег Стариков.

По словам эксперта, «Орешник» - это укороченный РС-26 «Рубеж», а их у россии в наличии 18 штук. Как он утверждает, это действительно новый вид вооружений, его можно назвать кинетическим, но, когда били по Днепру, боеприпасом там была обычная болванка, а не взрывчатое вещество или, не дай Бог, ядерный заряд.

Как объясняет эксперт, «Орешник» летит не просто по баллистической траектории, он маневрирует, планирует, а благодаря прямоточному воздушному двигателю сильно разгоняется, и вниз ракета уже падает с космической скоростью, это буквально метеорит, объятый плазмой, и это проблема для ПВО. Принцип работы радара, продолжает он, состоит в том, что от него исходит луч, но эта плазма его поглощает, соответственно, ракету не видно системе Patriot или другой.

«Для чего применяется данный вид вооружения? Это для европейского или тихоокеанского театра военных действий. Но это не межконтинентальная ракета, это не для Соединенных Штатов Америки. Сам по себе данный комплекс не ядерный, но, если он будет применяться комбинированно, имеет ту же самую мощность, как и ядерная», - заключает Олег Стариков.

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