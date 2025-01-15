Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что украинские силы совершенствуют дроны и совершенствуются в их использовании, так что военные объекты в россии не перестают гореть.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Хорошие новости. Дело в том, что самый масштабный удар по территории россии произошел в ночь на 14 января, самый большой дипстрайк. Силы обороны Украины поразили аэродром, химический завод и нефтебазу в россии, они нанесли самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км вглубь россии, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан», – сообщает Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, атакована база хранения нефтепродуктов, комбинат «Кристалл» в Энгельсе, недавно там только дотушили предыдущий 5-дневный пожар, но украинские дроны успешно возобновили возгорание, чтобы россияне не расслаблялись. Успешно поражен, продолжает эксперт, химический завод на Брянщине, который производил боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, компоненты крылатых ракет Х-59, там наблюдалась детонация несколько часов, все горело и взрывалось.

«Тенденции хорошие. То есть мы видим, что Украина действительно наращивает количество применяемых беспилотников, модификация разная. Они фактически выполняют одну задачу – поражать военные объекты на территории врага в разных регионах, но мы наблюдаем, что такие дипстрайки реально учащаются», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, очевидно, что производство беспилотников в Украине, как и поручал президент Зеленский, растет, и мы уже видим результат, поэтому можно пожелать нашим силам только сitius, altius, fortius – скорее, выше, сильнее.

Как сообщала Politeka, Галлямов рассказал, что будет, когда мобилизованные россияне вернутся домой.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, могли ли США остановить путина в январе 2022 года.





