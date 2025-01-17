Эксперт по международной торговле Олег Саркиц пояснил, что торговые войны Трампа мало затронут Европу, прежде всего речь идет о Китае, а также о соседях США – Канаде и Мексике.

Об этом он рассказал в авторском проекте Геннадия Кирии «Внимание: Кирия».

«Президент Дональд Трамп действительно будет отстаивать интересы прежде всего Соединенных Штатов как на внутренней арене, так и на мировой. Что это значит? В первую очередь он будет защищать местных производителей, и Европейский Союз здесь не большой конкурент, больший конкурент здесь Китай», - отмечает Олег Саркиц.

К тому же, добавляет он, Трамп уже объявил, что введет дополнительные пошлины в размере 25% против производителей из Китая, Канады и Мексики. Что касается Канады, объясняет эксперт, то, как говорит Трамп, если вы не хотите платить дополнительные пошлины, добро пожаловать в состав США, с Мексикой у них и так всегда были торговые войны, а Китай – крупнейший торговый партнер США, здесь ЕС уже на втором месте.

«По моему мнению, Дональд Трамп будет балансировать, но он будет использовать хороший шантаж в виде дополнительной пошлины или еще каких-то квот, дополнительных ограничений для того, чтобы обеспечить правильный диалог, например, с тем же Китаем, и выстроить правильную систему, которая не приведет к торговой войне и прямому противостоянию. То есть Дональд Трамп – человек-бизнесмен», – объясняет Олег Саркиц.

Не секрет, констатирует он, что Китай быстро развивается и претендует на мировое лидерство, но мы знаем, что мировой лидер может быть только один, а остальные могут подтягиваться к нему, быть причастными к деятельности этого мирового лидера, которым в нашем случае являются США.

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