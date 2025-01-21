Военный Евгений Карась заявил, что Курская операция обнажила многое о российской армии, об их резервах и способностях к обороне, поэтому это однозначно победа Украины.

Об этом он рассказал в интервью Валерию Савчуку на канале «Разные люди».

«Ее целесообразность точно оправдана. Об эффекте можно будет судить по завершении, но на этот момент, я думаю, по тем показателям, которые я вижу, это было правильное решение. Мы психологически сломали очень сильно противника, сделали ему международные проблемы, подняли боевой дух своих бойцов, потому что в наступлении на вражеской территории для многих бойцов наконец-то произошла сладкая месть», - утверждает Евгений Карась.

Кроме этого, отмечает он, Курская операция – это расширение фронта там, где мы хотели, а не там, где нас ждали, а еще ВСУ удалось взять сразу столько пленных, сколько на Донбассе набирали бы еще очень долго. Также, добавляет гость программы, это наступление показало, насколько шатка у врага логистика, потому что ему пришлось пееребрасывать даже морскую пехоту.

А привлечение северокорейских войск, утверждает он, это вообще показатель истощения, и их участие принесет россиянам больше беды, чем пользы, поэтому Курская операция обнажила очень много вещей о российской армии.

«Дойдет до торгов, все думают, что мы там разменяем, но я думаю, что может окажется, что километр Курщины можно будет менять на 5 км оккупированных территории Донбасса или Запорожья. Мы так забегаем, конечно, в фантазии, но о Запорожье, думаю, там тоже будет идти речь, чтобы вернуть. Может, оставят какую-нибудь полосу сухопутного сообщения в Крым россиянам», - рассуждает Евгений Карась.

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