В Киеве объявлен первый уровень опасности, специалисты дали несколько важных советов.

Так, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана.

"Ночью и утром 21 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления транспортом в тумане придерживаться этих правил:

снизить скорость авто;

включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

соблюдать дистанцию;

при остановке авто включить "аварийку";

избегать резких маневров во время тумана.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Украине во вторник будет похожей, но еще теплее. Ночные температуры поднимутся до -1...+1°C в большинстве областей. Лишь иногда ожидается до -2°C, например, в Кировоградской области.

Днем столбики термометров в южных и западных областях покажут +8...+9°C, а на остальной территории - в пределах +4...+6°C. В столице дневная температура составит +3...+5°C.

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