Экономистка Юлия Глушко рассказала о повышении военного сбора до 5% в Украине и других налоговых изменениях с 2025 года для простых граждан и ФЛП.

Об этом она рассказала на канале «Народный аудит».

По словам экспертки, военный сбор – это сложный достаточно налог, он платится в местные органы, но перераспределяется и в центральный орган, и, согласно последним изменениям, он у нас теперь составляет не 1,5%, а все 5%.

«Возможно, кто-то забыл, что наши прекрасные руководители, которые ходят в помещение под названием Верховная Рада, несколько раз меняли даты ввода этого налога. Они сначала хотели его в декабре ввести так, чтобы мы платили с вами и за октябрь, ну, то есть задним числом, но кто-то им подсказал, что это немного бестолково, тем более во время войны, и они ввели его с 01.01.25», – замечает Юлия Глушко.

Так что, констатирует она, военный сбор у нас теперь 5%, налоговая ставка для продавцов, торгующих в розницу, увеличилась до 12%, НДФЛ – 5% при продаже жилья, которое находилось в собственности менее 3 лет, взнос в Пенсионный фонд – 1%, государственная пошлина при продаже недвижимости – 1%. Как объясняет экономистка, это приведет к росту себестоимости строительства и повлияет на курс валюты. Кстати, она напоминает, что Нацбанк решил сделать главной иностранной валютой евро, а не доллар, из объяснений лишь то, что мы направляемся в Европу.

«И у ФЛП теперь отчетность по заработной плате по ЕСВ будет ежемесячная, а не квартальная, как это было в прошлых годах. Но до 2017 года также была месячная отчетность, затем они сделали квартальную, о чем все бухгалтерское сообщество рассказывало, что так нельзя делать. Законопроект, который об этом говорит, имел номер 9319, и именно этим законом и убрали налогообложение увеличенной ставкой военного сбора задним числом», - рассказывает Юлия Глушко.

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