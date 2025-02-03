Судьба войны в Украине будет в значительной степени зависеть от того, как Дональд Трамп сможет повлиять на Владимира Путина и вынудить его понять, что Россия не может выдержать западную поддержку Украины.

Если не обращать внимание на маловероятные события, такие как неожиданная смерть Путина, или большое контрнаступление Украины – есть всего четыре реалистичных сценария завершения войны .

Как отмечает британское издание The Times, каждый из этих вариантов имеет свои последствия для Украины и глобальной безопасности.

Худший сценарий предполагает длительное ведение войны Россией, избегающей переговоров. Если Украине не будет достаточно поддержки от Запада, она может потерпеть поражение. Это станет крушением для мировой безопасности: миллионы беженцев, тысячи заключенных в России, а также усиление российского влияния в Европе. Трамп, помня о катастрофическом уходе США из Афганистана, вряд ли захочет допустить такой результат.

Другой вариант – плохой мир. В этом случае Украина, вынужденная идти на уступки из-за отсутствия поддержки Западу, может согласиться на разделение страны и создание пророссийского правительства. Это станет триумфом Кремля, но поражением Европы, Трампа и мира.

Третий сценарий предполагает прекращение боевых действий. Если это станет частью мирного урегулирования, это может стабилизировать ситуацию, сохраняя суверенитет Украины при условии международных гарантий. Однако, без мирного соглашения, прекращение огня только заморозит конфликт, который может привести к новой эскалации, как это было с Минскими соглашениями.

Однако самым желательным для Украины мирное урегулирование. При укреплении ее позиций через поддержку США Киев может получить выгодные условия для переговоров, которые обеспечат суверенитет страны и экономическую стабильность. Однако для этого Украине, вероятно, придется согласиться на территориальные уступки. При надежных гарантиях со стороны США этот сценарий станет наиболее реалистичным.

Источник: thetimes .

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