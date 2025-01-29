Политолог Руслан Бортник заявил, что все последние заявления Трампа – это подготовка пространства к переговорам с путиным, и совсем скоро этот процесс начнется, если никто его не сорвет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если резюмировать всю эту риторику Трампа последних дней, в которой много кто утонули, а кто-то специально спекулирует, то можно констатировать, что Трамп готовится к переговорам с путиным, для этого он готовит общественное мнение, для этого он готовит политическое пространство. И, скорее всего, стоит ожидать звонка между путиным и Трампом уже в ближайшие 24-48 часов или недели. Будет ли встреча и где она будет, когда? Это зависит от качества звонка. Но, я думаю, что в ближайшие 100 дней встреча между путиным и Трампом – тоже весьма вероятный процесс», - утверждает Руслан Бортник.

Как он напоминает, разговора между президентами США и россии не было уже более 3,5 лет, так что Трампу надо было устроить подготовительные этап, в частности, подготовить политические реалии и людей, что это произойдет.

С другой стороны, отмечает эксперт, сейчас многие пытаются повлиять на атмосферу или условия переговоров. В частности, он обращает внимание на публикации в либеральных медиа, Times и других о том, что российская экономика вот-вот разрушится, и кажется, что все это играет в пользу переговорам, в пользу позиций Трампа и Украины, но, это может также и вредить.

«Если российская экономика коллапсирует через 6-9 месяцев (за кулисами то же самое говорят о возможностях Вооруженных сил Украины приблизительно), то это означает, что нет целесообразности договариваться с путиным. Какой смысл говорить с путиным, если он коллапсирует через полгода? Надо просто подождать и усилить на него давление. Поэтому эти публикации, мне кажется, - это как раз игра условной партии войны с целью сорвать любую возможность, подорвав целесообразность договоренностей между россией и США», - объясняет Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп вряд ли отдаст европейский рынок газа и нефти россии.

Также Politeka писала о том, что Дубина предложил замену чиновников на людей, которые уже провоевали год и больше.